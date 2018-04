Fussball-Regionalliga : Jetzt geht es Schlag auf Schlag

Das erste Heimspiel im April: Der SC Weiche Flensburg 08 trifft am Sonnabend erneut auf Germania Egestorf-Langreder. Anstoß ist um 14.30 Uhr.

von Ulrich Schröder

06. April 2018, 11:00 Uhr

14.30 Uhr? Nein, das ist kein Fehler. Das Heimspiel der Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder am Sonnabend beginnt tatsächlich eine Stunde später. Der Gegner aus Niedersachsen bat um eine Verlegung, die Flensburger stimmten zu.

Das soll aber auch die einzige nette Geste des Tabellendritten sein. Seit mittlerweile elf Partien ist die Mannschaft von Trainer Daniel Jurgeleit ungeschlagen. In diesem Jahr stehen bislang zwei Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Das 1:0 am Ostermontag in Barsinghausen bei Egestorf-Langreder hat dafür gesorgt, dass der SC oben dranbleibt. Die Devise für Sonnabend ist klar: Gewinnen – und am Sonntag nach Havelse (gegen den HSV II) und Oldenburg (gegen Wolfsburg II) schielen und auf Ausrutscher der Konkurrenz spekulieren.

Innerhalb von fünf Tagen zwei Mal gegen Egestorf-Langreder – ungewöhnlich, aber den zahlreichen Spielausfällen geschuldet. Die Eindrücke beider Mannschaften voneinander sind noch frisch – die Trainer werden bestrebt sein, den Gegner mit etwas Neuem zu konfrontieren. „Bei uns auf dem Platz kann man vielleicht etwas besser spielen als in Barsinghausen“, hofft Jurgeleit.

Das war am Ostermontag nicht unbedingt möglich. „Das hat von außen nicht immer schön ausgesehen, aber auf diesem Untergrund war nicht mehr möglich. Das war ein hartes Stück Arbeit, da wurde um jeden Meter geackert – aber mir hat gefallen, wie die Mannschaft die Bedingungen angenommen hat“, lobt der Trainer.

Eine ähnlich konzentrierte und disziplinierte Vorstellung erwartet er auch am Sonnabend im Rückspiel. „Die sind unangenehm zu bespielen, haben ihre Qualitäten und stehen nicht umsonst so gut da“, würdigt er den Tabellenvierten. Das 1:0 am Montag war übrigens das letzte Spiel der Hinrunde – und das Trainerteam hat zufrieden registriert, dass der SC aus den ersten 17 Partien 40 Punkte geholt hat.

Drei Mal in Folge hat das Jurgeleit-Team jetzt auswärts gespielt, präsentiert sich erstmals seit 18 Tagen wieder den Fans im Manfred-Werner-Stadion. Die Wetteraussichten sind verheißungsvoll: Sonnenschein, Wind, Temperaturen bis 15 Grad und kein Regen.

Der Brasilianer Ilidio Pastor Santos hat seine Rot-Sperre abgesessen. Jannis Pläschke und Florian Meyer trainieren, bei Meyer schränkt Jurgeleit allerdings ein: „Für die Startelf wird das wohl noch nichts.“ Die Chancen auf einen Einsatz von Nedim Hasanbegovic beziffert er auf „unter 50 Prozent“. Fiete Sykora beschränkte sich zu Beginn der Woche auf Lauftraining, Jannik Drews verletzte sich beim Einsatz im Oberliga-Team.

„Jetzt geht es Schlag auf Schlag“, weiß Jurgeleit. Im Monat April hat seine Mannschaft noch sieben Spiele vor der Brust. Eigentlich hätten es sogar acht sein sollen, aber nach unbestätigten Meldungen soll der Norddeutsche Fußball-Verband erwägen, die Saison zu verlängern und Mittwoch, den 16. Mai, als zusätzlichen Spieltag anzusetzen. Davon betroffen wäre das SC-Auswärtsspiel in Havelse, derzeit für Mittwoch, 25. April, geplant.