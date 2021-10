Fussball-Landesliga : IF Stern Flensburg unterliegt der Husumer SV 2:4

Die Mannschaft von Thomas Ziegenberg geht zweimal in Führung, steht am Ende aber wieder einmal mit leeren Händen da.

Flensburg | Treffender kann man es nicht zusammenfassen. „Bitter“, sagte Thomas Ziegenberg, Trainer der Landesliga-Fußballer von IF Stern Flensburg. Für die Leistung machte er seiner Mannschaft ein Kompliment, am Ende aber standen die „Sterne“ mit leeren Händen da und unterlagen der Husumer SV 2:4 (1:1). Führung aus heiterem Himmel Husum gab von Beginn an den Ton ...

