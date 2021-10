Fussball-Landesliga : IF Stern Flensburg hofft auf Glanztag gegen die Husumer SV

Das Team von Trainer Thomas Ziegenberg will am Sonnabend gegen den Tabellenführer eine Überraschung schaffen.

Flensburg | Sieben Spiele, vier Punkte – die bisherige Bilanz der Landesliga-Fußballer von IF Stern Flensburg ist mager. Dennoch sieht Trainer Thomas Ziegenberg sein Team am Sonnabend (14 Uhr) gegen Spitzenreiter Husumer SV nicht chancenlos: „Wenn wir 90 Minuten defensiv stabil stehen und vorne effektiver sind, ist vielleicht etwas drin. Rantrum hat es ja am verga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.