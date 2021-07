Tennis : Hochklassiges in familiärer Atmosphäre

Anastasia Pribylova und Bastien Presuhn sind die Sieger des Tennisturniers um den Sparda-Bank-Cup beim TC Mürwik.

Flensburg | Sie sind beide 20 Jahre jung und spielen für den Suchsdorfer SV in der 2. Bundesliga Tennis. Sie sind befreundet und schafften es beim Tennisturnier um den Sparda-Bank-Cup in Flensburg, die an Position eins und zwei gesetzten Hamburger Leonard von Hindte und George von Massow mit jeweils 6:0, 6:2 auszuschalten. Und am Mittwoch zogen Lewie Lane und Bast...

