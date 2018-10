Sohrweide trifft in der Nachspielzeit : Heider SV lässt den Sieg liegen

Fußball-Oberligist TSB Flensburg holt gegen die Dithmarscher einen 0:3-Rückstand auf und gleicht in der Schlussminute aus.

von shz.de

08. Oktober 2018, 11:00 Uhr

Sonnabend, Eckenerplatz in Flensburg, 15.53 Uhr – mit einem Kopfball sichert Lasse Sohrweide seinem Team einen Punkt. Der Kapitän des Fußball-Oberligisten TSB Flensburg rettete das 3:3 (0:2) – der im ersten Abschnitt überragend aufspielende Heider SV, der schon 3:0 vorn lag, hätte diesen Vorsprung niemals aus der Hand geben dürfen. TSB-Coach Jan Hellström führte die Leistungssteigerung auf die Moral seines Teams zurück: „Wir haben uns nach der Pause gesteigert, sind aber sehr glücklich zum Ausgleich gekommen.“

Die erwartete Leistung im Duell zweier Top-Mannschaften boten in den ersten 45 Minute nur die Gäste. Bei den Gastgebern zeigte sich, dass Abwehrorganisator Nicolai Vosgerau an allen Ecken und Enden fehlte. Die Dithmarscher spielten druckvoll nach vorne, waren lauf- und zweikampfstark und nahmen mit frühem Pressing fast jedem Angriff der Flensburger schon im Ansatz jede Gefährlichkeit. Bereits in der 15. Minute hatte Tobias Hass die Chance zur Führung, aber er setzte den Ball freistehend über den Kasten.

Nur eine Minute später machte er es besser. Jonah Gieseler schickte Steffen Neelsen in die Tiefe, der passte von der Grundlinie quer und Hass traf mit seinem zehnten Saisontreffer zum 0:1. TSB-Abwehrspieler Marcel Hill forderte: „TSB, bei uns muss mehr Feuer rein!“ Diese Worte verhallten zunächst ungehört. Vielmehr berannte der HSV weiterhin das Tor der Platzherren. Hass verarbeitete nach einem Konter das Gieseler-Zuspiel nicht erfolgreich (29.). Dann schlug der TSB-er Davin Thomsen am Ball vorbei, Marvin Wolf erhöhte auf 0:2 (32.). In der Folgezeit verpasste es Hass, die Führung auszubauen, als er mit der „Pike“ nur den Außenpfosten (36.) traf. Wolf drosch das Leder unbedrängt übers Tor (38.).

Unmittelbar nach Wiederanpfiff schien die Partie entschieden zu sein. Alex Hardock erhöhte auf 0:3 (48.). Aber nur zwei Minuten später überwand Sohrweide mit einem gefühlvollen Heber HSV-Keeper Torben Franzenburg. Und die Gastgeber besannen sich jetzt auf die Ansage von Coach Hellström zur Pause: „Laufen, kämpfen, Zweikämpfe gewinnen.“ Die Gastgeber wurden nun stärker. Alex Hardock hatte zum Seitenwechsel schon so eine Vorahnung gehabt: „Jetzt kommt die Zeit, wo wir mehr arbeiten müssen.“ Was aber nur bedingt gelang. Glück hatte die Fördestädter noch, als Yannic-Lucas Peters nach Selcuk-Freistoß knapp vorbei köpfte (78.).

Es folgten dramatische Schlussminuten. Sohrweides eher harmlose Flanke glitt Franzenburg durch die Hände und Timo Carstensen verkürzte auf 2:3 (80.). Dann traf Sohrweide nur das Lattenkreuz (85.). Den Schlussakkord stimmte der gut spielende Lars-Ole Puttins an – seine Flanke verwertete Sohrweide zum 3:3 (90.).

Enttäuscht stellte Heides Trainer Sönke Beiroth fest: „Das ist Fußball. Es hat mehr an uns als an Flensburg gelegen, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben.“ Hellström stellte zufrieden fest: „Mit der Einwechselung von Nico Holtze wurde unser Spiel schwungvoller.“