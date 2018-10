2. Handball-Bundesliga : Harrislee gegen Mainz: Willen gegen individuelle Klasse

Vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 lobt Harrislees Trainer „Shorty“ Linde die Mentalität seines Teams.

von shz.de

27. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Harrislee | Die Handballerinnen des TSV Nord Harrislee befinden sich im schweren Abstiegskampf der 2. Bundesliga – der Aufsteiger steht mit 2:10 Punkten auf dem 15. und vorletzten Tabellenplatz. Doch die Auftritte der Nordfrauen machen Mut, vor allem die Auswärtspartie beim verlustpunktfreien Ligaprimus Kurpfalz Bären am vergangenen Sonnabend war trotz der knappen 22:24 Niederlage ein Ausrufezeichen.

„Ein besonderes Lob hat die Mannschaft auch deshalb verdient, weil sie mit den Spielen in Nidda und Ketsch an zwei aufeinander folgenden Wochenenden jeweils 1500 Kilometer zurückgelegt hat. Mit Stau und allen möglichen Verzögerungen auf der Autobahn waren wir letzten Sonntag erst um 8.30 Uhr zu Hause“, so Trainer „Shorty“ Linde, der die Mentalität in seinem Team lobt.

Mentalität – auch darauf wird es am Sonnabend (17 Uhr, Holmberghalle) gegen den Tabellen-Fünften 1. FSV Mainz 05 ankommen. Am vergangenen Wochenende besiegte der „Karnevalsverein“ den Aufstiegsaspiranten HC Rödertal klar mit 26:19. „Sie sind eine sehr routinierte und clevere Mannschaft. Es sind fünf, sechs Spielerinnen im Kader, die so gefährlich sind, dass sie den Unterschied ausmachen können“, weiß der Harrisleer Trainer.

Zu erwähnen sind neben den starken Torhüterinnen Kristin Schäfer, Clara Bohneberg und Vanessa Gerken die niederländische Nationalspielerin auf Rechtsaußen, Hanne van Rossum, sowie der Rückraum mit Alica Stoffel und Elisa Burkholder. Ein Duo imponiert Shorty Linde noch mehr. „Larissa Platen ist eine echte Kante“, so der Coach der Nord-Frauen über den Neuzugang vom Bundesligisten HSG Bensheim-Auerbach, mit 26 Toren erfolgreichste Mainzer Schützin.

Eine weitere Akteurin mit bekanntem Namen hat nur einen Treffer weniger erzielt. „Paulina Golla ist die Schwester von SG-Kreisläufer Johannes Golla und trotz ihres jungen Alters schon eine Leistungsträgerin. Sie ist ein Riesentalent“, so Shorty Linde über die 17-jährige Rückraumspielerin.

Der individuellen Klasse des Gegners will der Harrisleer Trainer mit seinem Team Leidenschaft entgegen setzen. „Unsere Mannschaft hat noch keine Klatsche bekommen und die 2. Bundesliga angenommen. Die Spielerinnen ernähren sich, wie es für diese Liga angebracht ist, und trainieren noch härter. Für Schulterklopfen können wir uns nichts kaufen, wir brauchen Punkte. Aber uns ist klar, dass es Schwerstarbeit wird. Denn Mainz 05 wird am Ende der Saison auf jeden Fall zu den ersten Drei der 2. Liga gehören“, so Shorty Linde, der – trotz der erwiesenen Außenseiter-Rolle der Nord-Frauen – „das Spiel lange offen halten und bestehen“ will.