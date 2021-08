Radsport : Hans-Jürgen Heinzmann fährt 1124 Kilometer quer durch Deutschland

Flensburger Ultra-Radfahrer muss beim „Race across Germany“ einige Rückschläge verkraften

Flensburg | Er hat in seiner Karriere schon deutlich längere und härtere Rennen gemeistert. Doch so viel leiden wie beim „Race across Germany“ über 1124 Kilometer von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen musste Ultra-Radfahrer Hans-Jürgen Heinzmann selten zuvor. Dabei waren die Vorzeichen durchaus vielversprechend gewesen. Der Startschuss zum Non-Stop-Radmarathon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.