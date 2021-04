TSV Nord Harrislee : Hanna Klingenberg und Leonie Mettner bleiben den Nordfrauen erhalten

Der Handball-Zweitligist freut sich über die Vertragsverlängerungen neun und zehn für die kommende Saison.

Harrislee | Der Kader des TSV Nord Harrislee für die Saison 2021/22 in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen nimmt immer mehr Konturen an. Mit Kreisläuferin Hanna Klingenberg (22) und Rückraumspielerin Leonie Mettner (20) gaben zwei weitere Spielerinnen ihre Zusage für ein weiteres Jahr am Holmberg. Zehn Zusagen Damit sind jetzt zehn Vertragsverlängerungen fix: V...

