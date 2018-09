Fussball-Regionalliga : Gut spielen und wieder punkten

Meister gegen Vizemeister: Fußball-Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 freut sich auf das Duell mit dem Hamburger SV II.

von Ulrich Schröder

28. September 2018, 06:00 Uhr

Die Punktverluste schmerzen immer noch. „Einer gegen Wolfsburg II, zwei in Norderstedt“, rechnet Trainer Daniel Jurgeleit vor. Doch die Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 sind nicht Dritter mit 19, sondern Siebter mit 16 Punkten. Im Heimspiel gegen den Tabellen-Nachbarn Hamburger SV II am Sonnabend um 13.30 Uhr soll nichts liegen gelassen und die – für Flensburger Verhältnisse – „Flut“ von Gegentoren gestoppt werden.

In 34 Partien der Vorsaison kassierte der Meister ganze 25 Gegentreffer, jetzt sind es nach elf Spielen schon zwölf. Von fehlender defensiver Stabilität will der Coach aber nichts wissen. „Wir haben Norderstedt beherrscht, das 1:2 fiel aus heiterem Himmel. Da waren wir nicht fokussiert genug, haben Flüchtigkeitsfehler gemacht“, sagt Jurgeleit. Erklärungsansatz: „Vielleicht waren wir uns schon zu sicher, haben gedacht, wir hätten das Spiel schon im Sack. Dann fällt das Tor und man wird unsicher.“

Beim 2:2 kurz vor Schluss war dann auch Pech im Spiel, als Kevin Njie sich verletzte. Der Neuzugang, zuletzt auf der rechten Seite mit ansprechender Leistung, wird am Sonnabend ebenso nicht dabei sein wie Kapitän Christian Jürgensen. Der SC hat schon zu Beginn der Saison mit einigem Verletzungspech zu kämpfen. „Damit werden die anderen Mannschaften im Laufe der Saison auch noch zu kämpfen haben. Uns hat es diesmal relativ früh erwischt“, stellt Jurgeleit fest.

Der Gegner HSV II, mit dem sich die Flensburger in der vergangenen Saison einen spannenden Zweikampf um den Titel lieferten, ist nach holprigem Saisonstart wieder in der Spur. Zuletzt kam die U 21 der „Rothosen“ zu drei Siegen in Folge mit 9:0 Toren. Havelse (5:0) und Drochtersen/Assel (1:0) wurden jeweils auf eigenem Platz bezwungen, dazwischen gab es einen 3:0-Erfolg in Lüneburg. So konnte die Mannschaft von Trainer Steffen Weiß den schwachen Saisonbeginn (zwei Siege, sechs Niederlagen) weitgehend vergessen machen.

Es war immer torreich (siehe Info-Kasten) und meist auch spannend, wenn beide Teams aufeinander trafen. „Der HSV ist gut drauf, die haben ihre Qualitäten“, weiß Jurgeleit. Wie alle Nachwuchs-Mannschaften von Profi-Teams – alle sechs sind derzeit in der oberen Tabellenhälfte zu finden. „Nur wir, Lübeck und Drochtersen/Assel, die das sehr gut machen, sind mit dabei“, sagt der SC-Trainer, der sich einmal mehr in seiner Ansicht bestätigt fühlt: „Die Liga ist stärker und ausgeglichener geworden.“

Um vorne weiter mitzumischen, sind stabile Leistungen nötig. „Wir müssen weiterhin gut spielen, aber auch gut punkten“, so Jurgeleit, der mit der aktuellen Form seines Teams zufrieden ist.

Die Bilanz: Zwölf Mal trafen der SC Weiche Flensburg 08 bzw. der ETSV Weiche und der HSV II bislang in der Regionalliga aufeinander – und die Bilanz der Fördestädter ist bei 21:25 Toren positiv (fünf Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen). In den sechs Heimspielen gegen den Nachwuchs der Hamburger fielen 31 Treffer, also mehr als fünf Tore pro Spiel. Und beim bislang letzten Duell am 11. April diesen Jahres wurde die aktuelle Rekord-Zuschauerzahl bei einem Punktspiel aufgestellt – 2824 Fans bejubelten damals einen Flensburger 2:0-Erfolg.