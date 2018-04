Fussball-Regionalliga : Giftiges Gastspiel im Alten Land

Fußball-Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 ist nach dem verdienten 2:0 bei der SV Drochtersen/Assel wieder Tabellenführer.

von Ulrich Schröder

29. April 2018, 17:00 Uhr

2:0 (0:0) bei der SV Drochtersen/Assel gewonnen – doch von ungetrübter Freude konnte bei den Regionalliga-Fußballern des SC Weiche Flensburg 08 keine Rede sein. Torge Paetow humpelte vom Feld, einen Eisbeutel fest an das lädierte Knie gedrückt. „Das war kein schöner Sieg – aber hier kann man auch keinen schönen Fußball spielen“, befand der Verteidiger, der nach einem Foul von Jasper Gooßen verletzt vom Platz musste. „Es kann sein, dass die Saison für ihn beendet ist“, sagte Co-Trainer und Teammanager Jan Neujahr. Für das Nachholspiel am Dienstag (15 Uhr) in Oldenburg fällt Paetow sicher aus.

Dass keine Freude aufkam, hatte nichts mit dem Spiel, aber viel mit den Begleitumständen im Kehdinger Stadion zu tun. Pöbeleien von der Tribüne mögen dazugehören, aber dass auch Offizielle sich zu kernigen Statements bemüßigt fühlten, stieß den Gästen sauer auf. Neujahr musste Trainer Daniel Jurgeleit resolut zurückhalten – ein Betreuer der Gastgeber hatte dem Chefcoach unterstellt, dass seine Mannschaft geschauspielert hätte.

Jurgeleits Statement auf der Pressekonferenz wurde von einem erzürnten Zuschauer unterbrochen, der die seiner Meinung nach unterirdische Leistung des Unparteiischen kritisierte. Jurgeleits bissige Replik: „Wenn Sie meinen, dass der Schiedsrichter uns ein klares Tor aberkannt hat – ja, dann haben Sie Recht.“

Die Gäste hatten mit einem strikt defensiv ausgerichteten Gegner gerechnet – doch dem war nicht so. Die zwei Spitzen Gooßen und Neumann liefen früh an und setzten besonders Jonas Walter auf der linken Abwehrseite immer wieder unter Druck. Walter sollte eigentlich für den Aufbau sorgen, war aber defensiv gefordert. René Guder war auf der ungewohnten linken Mittelfeldseite zunächst nahezu wirkungslos.

Die erste echte Torchance hatte der Tabellenführer nach 22 Minuten: Einen Guder-Eckball von links verlängerte Patrick Thomsen mit dem Hinterkopf, doch Meikel Klee klärte auf der Torlinie. Eine Unachtsamkeit leitete Drochtersens beste Gelegenheit ein: Walter spielte in Bedrängnis einen zu scharfen und ungenauen Querpass auf Kirschke, der zudem beim Herauslaufen zögerte. Alexander Neumann kam frei zum Schuss, zielte aber deutlich zu hoch (29.).

Flensburg hatte umgestellt, Hendrik Ostermann agierte jetzt für Walter hinten links. Und fortan lief es besser. Christian Jürgensens Schuss war sichere Beute von Keeper Philipp Kühn (40.), in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde ein Treffer von Nico Empen wegen Abseitsstellung – sehr zum Unwillen der Gäste – aberkannt.

Guder ordnete sich zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Spitze ein, Jürgensen übernahm die linke Bahn – die richtige Maßnahme. Guder scheiterte aus spitzem Winkel an Kühn (47.), Dominic Hartmanns Schuss (49.) ging vorbei. Zwei Minuten später war es aber so weit. Bei einem Freistoß von Jonas Walter verschätzte sich Keeper Kühn völlig, Jürgensen köpfte den Ball zum 0:1 ein. Flensburg war fortan die klar bessere Mannschaft.

In der 75. Minute ging über links die Post ab: Jonas Walter setzte Dominic Hartmann ein, der schickte René Guder. Der Angreifer narrte zwei Verteidiger mit großer individueller Klasse und traf überlegt zum 0:2 ins lange Eck (75.). Kirschke parierte einen Schuss von Neumann (77.), Erdogan Pini (78.) wurde im letzten Moment geblockt. Einmal hatten die Gäste noch Glück, als ein Kopfball von Grahle nach Andrijanic-Freistoß an den Pfosten klatschte (88.).

SV Drochtersen/Assel: Kühn - Klee (73. Nagel), Behrmann, Fiks, Zöpfgen (65. Pini), Mau - Ioannou, Andrijanic - Grahle - Gooßen, Neumann (84. Brunsch).

SC Weiche Flensburg 08: Kirschke - Paetow (84. Ilidio), Thomsen, Walter - Kleihs, H. Ostermann, Jürgensen, Guder - Empen (88. J. Ostermann), Wulff (79. Schulz).

Schiedsrichter: Steenken (Nordhorn). Zuschauer: 555.

Tore: 0:1 Jürgensen (51.), 0:2 Guder (75.).

Beste Spieler: Andrijanic, Grahle/Thomsen, H. Ostermann, Paetow.