2. Handball-Bundesliga der Frauen : Geschwister-Duell in Bremen

Johanna Andresen trifft am Sonnabend mit dem TSV Nord Harrislee auf den SV Werder – dort steht ihre Schwester Marie im Tor.

von Ulrich Schröder

22. September 2018, 10:30 Uhr

„Familientreffen“ beim Auswärtsspiel: Johanna Andresen ist 18 Jahre jung und spielt für den TSV Nord Harrislee in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen. Ihre Schwester Marie (24), selbst lange als Torhüterin beim TSV Nord aktiv, ist nach einer Station in Dänemark mittlerweile beim SV Werder Bremen aktiv – und trifft am Sonnabend (19.30 Uhr) in Bremen auf ihre Schwester.

Auf der Werder-Homepage ist ein Bericht über das Geschwister-Duell zu lesen. „Ehrlich gesagt, freue ich mich ganz und gar nicht. Ich hoffe, das Spiel geht schnell vorbei und wir holen uns die zwei wichtigen Punkte“, wird Johanna dort zitiert. Und sie weiß: „Marie wird alles tun, damit ich kein Tor gegen sie werfe.“

Unabhängig vom Aufeinandertreffen der Andresens spielt heute der Tabellen-13. der 2. Liga gegen den 14. Sowohl Werder als auch Nord verloren die ersten beiden Saisonspiele – die Bremerinnen eher knapp, der Aufsteiger etwas deutlicher.

„Aber Werder ist bei der Heimniederlage gegen Kirchhof klar benachteiligt worden“, weiß Trainer „Shorty“ Linde, den die aktuelle Platzierung des heutigen Gegners überhaupt nicht interessiert. „Das ist eine abgezockte, rustikal und körperbetonte Mannschaft“, sagt er voller Respekt.

Der Bus zum Auswärtsspiel (mit 268 Kilometern die kürzeste Tour in der 2. Liga) startet um 13 Uhr an der Holmberghalle. Trainingsbeteiligung und Stimmung sind trotz der beiden Auftakt-Niederlagen sehr gut. „Wir reden gemeinsam darüber, was gut und was noch nicht gut gelaufen ist“, so Linde, der seine Spielerinnen lobt: „Wenn wir die Spiele aufarbeiten, sind sie sehr reflektiert und sehr kritisch.“ Es heißt Geduld haben und unablässig arbeiten. Der engagierte Nord-Coach ist durchaus zuversichtlich: „Wenn wir an den richtigen Stellschrauben drehen, dann passt das schon.“

Verzichten müssen die Nord-Frauen auf Ann Karolin Lache, Fenja Jensen und Catharina Volquardsen. „Das soll aber nicht als Ausrede gelten“, unterstreicht Linde. Die Zuversicht ist trotzdem vorhanden – und vielleicht wird es ja eine zwar kurze, aber um so fröhlichere Rückfahrt...