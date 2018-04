Fussball-Regionalliga Nord : Gerüstet für das Spitzenspiel

Der SC Weiche Flensburg 08 stimmt sich mit einem 2:0 gegen Egestorf auf das Duell mit dem HSV II am Mittwoch ein.

von Ulrich Schröder

08. April 2018, 15:40 Uhr

Die Vorfreude war zu spüren. Am Mittwoch kommt die zweite Mannschaft des Hamburger SV zum Spitzenspiel ins Manfred-Werner-Stadion, Anstoß ist um 18.15 Uhr. „Da werden andere Qualitäten gefragt sein“, sagte Daniel Jurgeleit, Trainer des Fußball-Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08, gleich nach dem 2:0 (1:0) am Sonnabend gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder.

Der Sieg bei milden Temperaturen und Sonnenschein vor immerhin 928 Zuschauern war hoch verdient, weil die Gäste offensiv zu wenig taten und auch in der Defensive nicht immer kompakt agierten. Das war bei den Flensburgern anders – sie ließen kaum etwas zu und hätten bei konsequenterer Ausnutzung der Chancen auch höher gewinnen können.

Die Gastgeber hatten schnell erste Gelegenheiten. René Guder schoss nach Vorlage von Nico Empen zu schwach, Keeper Ole Schöttelndreier wehrte ab (3. Minute). Beim Schuss von Christian Jürgensen riss der Torhüter geistesgegenwärtig die Hände hoch und klärte (5.). Schüsse von Jonas Walter (11.) und Guder (15.) verfehlten ihr Ziel weit. Der agile Angreifer Guder war dann am Führunstreffer maßgeblich beteiligt. Ebot-Etchi hatte nach einem Einwurf aufgepasst und Guder geschickt, der von links in den Strafraum flankte. Der Abwehrversuch von Egestorfs Verteidiger Yannick Oelmann landete im eigenen Tor (20.).

Nach Wiederbeginn erwischten wieder die Gastgeber den besseren Start. Der agile Guder schoss nach Vorarbeit von Empen aus der Drehung nur sehr knapp vorbei (53.). Als Jan Baßler Nico Empen an der Strafraumgrenze zu Fall brachte (60.), entschied der unsichere Schiedsrichter Oldhafer auf Freistoß für Egestorf-Langreder – definitiv die falsche Wahl, denn Baßler war zuerst am Trikot von Empen.

Ein Befreiungsschlag von Marvin Kleihs leitete die Entscheidung ein. Eigentor-Schütze Yannick Oelmann besiegelte seinen rabenschwarzen Tag. Er ließ sich von Guder den Ball, den er locker hätte klären können, stibitzen. Der Torjäger nahm Fahrt auf und ließ Keeper Schöttelndreier mit einem Schuss in die lange Ecke keine Abwehrchance (73.).

Der Widerstand der Niedersachsen war spätestens jetzt gebrochen. Nico Empen hätte in der 80. Minute das dritte Tor machen müssen, er verzog jedoch freistehend. Der starke Guder hatte ihn in Szene gesetzt. Bei einer Rechtsflanke des guten Torge Paetow kam Empen Sekundenbruchteile zu spät. Er rutschte in den Ball, traf aber nur das Außennetz (86.).

„Am Mittwoch wird’s noch schwerer als heute“, sagte René Guder, bester Mann auf dem Platz. „Wir wollen in jedem Spiel Gas geben“, sagte der 23-Jährige. Er selbst setzte dieses Motto zu 100 Prozent um. Symptomatisch die 83. Minute: Egestorfs Robin Gaida hatte den Ball am Fuß, war eigentlich unbedrängt. Doch Guder stürmte auf ihn zu und setzte den Abwehrspieler so unter Druck, dass dieser keinen sauberen Pass zum Mitspieler brachte. Es gab schließlich Einwurf für Egestorf – und Szenenapplaus für Guder.

„Kompakt stehen, nicht viel zulassen – und vorne die Dinger machen.“ Torge Paetow fasste die 90 Minuten knapp, aber zutreffend, zusammen. „Das war doch ein richtig gutes Spiel. Gegen Egestorf ist es immer schwer – und wir gewinnen zweimal zu Null“, freute sich Christian Jürgensen. Schließlich achten auch die Niedersachsen auf defensive Stabilität.

„Ich bin absoluter Egestorf-Fan“, begann Daniel Jurgeleit sein Statement auf der Pressekonferenz und fing sich prompt den Konter seines Egestorfer Trainerkollegen Jan Zimmermann ein: „Das wär’ ich auch, wenn ich sechs Punkte geholt hätte.“

Montag und Dienstag wird trainiert, am Mittwoch steigt dann mit Spannung erwartete Duell mit dem HSV. Jurgeleit wird wohl wieder einige Änderungen vornehmen. Auf einen René Guder in der Form vom Sonnabend wird er aber kaum verzichten können. „Auch ich brauch’ mal eine Pause“, sagte der Angreifer, versprach aber: „Wenn ich auf dem Platz stehe, dann gebe ich richtig Gas.“

SC Weiche Flensburg 08: Kirschke - Paetow, Thomsen, Jürgensen - Kleihs, Walter, H. Ostermann, Schulz (84. J. Ostermann), Ebot-Etchi (60. Ilidio) - Guder, Empen (87. Wulff).

Germania Egestorf-Langreder: Schöttelndreier - Dismer, Gaida, Oelmann (77. Baar), Teichgräber - Stieler (18. Behnsen), Baßler - Beismann, Lindemann, Schumacher - Weydandt (46. Schikora).

Schiedsrichter: Oldhafer (Hamburg), schwach.

Zuschauer: 928.

Tore: 1:0 Oelmann (20., Eigentor), 2:0 Guder (73.).

Beste Spieler: Guder, H. Ostermann, Paetow/Beismann, Schumacher.