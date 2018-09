2:3-Niederlage gegen Wolfsburg II : Genickschlag in der Nachspielzeit

Der SC Weiche Flensburg 08 verliert das Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga 2:3 gegen den VfL Wolfsburg II.

von Ulrich Schröder

16. September 2018, 20:35 Uhr

Nach fünf Spielen ohne Niederlage hat es den SC Weiche Flensburg 08 erwischt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Jurgeleit verlor das Topspiel der Fußball-Regionalliga gegen den VfL Wolfsburg II vor der enttäuschenden Kulisse von 1021 Zuschauern 2:3 (1:1).

Vier Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, sechs wurden es – doch es reichte nicht mehr zum Ausgleich. Wortlos verließ Marvin Ibekwe das Feld, Ilidio Pastor Santos machte seiner Wut mit einem herzhaften Fußtritt gegen die Werbebande Luft. Der Frust saß tief bei den Spielern des SC Weiche Flensburg 08 nach dem Last-Minute-K.o. im Spitzenspiel.

„Wir waren einfach nicht clever genug. In so einem Spiel muss man dann auch mal mit einem Punkt zufrieden sein“, sagte Abwehrspieler Patrick Thomsen kopfschüttelnd. „Absolut ärgerlich. Wir wollten zu viel bei dem Freistoß in der letzten Minute, da hat uns die Absicherung gefehlt. Mit einem Unentschieden wäre ich zufrieden gewesen“, sagte Trainer Daniel Jurgeleit und fuhr fort: „Schade. Wir hätten mit Wolfsburg gleichziehen können, jetzt müssen wir uns wieder heranarbeiten.“

Das Topspiel nahm schnell Fahrt auf und den größeren Anteil daran hatten die Gastgeber. Ein Distanzschuss von Thomsen (5. Minute) wurde zur Ecke geblockt. Christian Jürgensens Kopfball strich über den Kasten (9.) und Keeper Philipp Menzel war beim Schuss von Ilidio Pastor Santos (11.) auf dem Posten. Wolfsburg hatte die erste Chance nach einer Viertelstunde – und es war die beste der Anfangsphase, als Daniel Hanslik mit einem ansatzlosen Schuss nur den Pfosten traf. Ansonsten blieben die Gäste zunächst vieles schuldig, Flensburg war die bessere Mannschaft.

Auffällig, wie sich die Gastgeber auch aus brenzligen Situationen immer wieder spielerisch befreiten und einige sehenswerte Ballstafetten zeigten. Aus einer solchen resultierte auch das Führungstor. Kevin Schulz, Dominic Hartmann und der nach 20 Minuten für Jürgensen eingewechselte Joel Keller waren die Wegbereiter zum 1:0 von Marvin Ibekwe, der Menzel mit einem satten Schuss keine Abwehrchance ließ (28.). Die Gäste wurden erst nach einer guten halben Stunde etwas stärker, ohne große Torgefahr zu verbreiten. Ein Standard half ihnen beim zu diesem Zeitpunkt glücklichen Ausgleich: Torge Paetow und Florian Meyer attackierten Richmond Tachie, der zu Boden ging und einen Freistoß bekam. Den trat Michele Rizzi in den Strafraum. Die SC-Abwehr klärte nicht weit genug, den Nachschuss aus etwa 17 Metern versenkte Iba May zum 1:1 (45.).

Zur Pause blieb auch Torge Paetow verletzt draußen. Der starke Ilidio hatte zwei Mal die Chance zur neuerlichen Führung (56., 59.). Stattdessen lagen plötzlich die Gäste vorn: Richmond Tachie nutzte eine Unachtsamkeit in der Deckung zum 1:2 nach einer Stunde. Doch Flensburg war schnell zurück im Spiel – VfL-Keeper Menzel half mit. Völlig unbedrängt spielte er Marvin Ibekwe den Ball in die Füße. Der schaltete schnell und bediente den freistehenden Kevin Schulz – 2:2 (63.).

Bei einem Freistoß für Weiche 08 war auch Patrick Thomsen mit aufgerückt, der den Ball verlor. Dominik Franke und Murat Saglam schalteten schnell und spielten einen blitzsauberen Konter über die linke Seite. Saglams präzise Eingabe verwertete Franke zum 2:3 (90.+1).