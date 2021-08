Leichtathletik : Flensburger Mehrkämpfer hoffen auf gute Platzierungen

Tom Detzkeit, Ben Heyer und Loke Sommer gehen am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft in Wesel an den Start.

Flensburg | Drei Leichtathleten der LG Flensburg sind am Wochenende bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Wesel am Niederrhein mit von der Partie. Zehnkämpfer Ben Heyer startet als jüngerer Jahrgang in der Altersklasse U 20, Loke Sommer ebenfalls als jüngerer Jahrgang im Zehnkampf der U 18 und Tom Detzkeit im Neunkampf der Klasse M 15. Zwei Trainer für das...

