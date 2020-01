Flensburger auf dem Treppchen

Ben Heyer, Annike Rohlff und Paul Anton Temme holen bei der Landesmeisterschaft Medaillen für für die Leichtathletik-Gemeinschaft

21. Januar 2020, 17:35 Uhr

Hamburg | Auf goldenen Glanz mussten die Leichtathletinnen und Leichtathleten aus der Region diesmal verzichten. Bei den Hallen-Landesmeisterschaften der Frauen, Männer und der Altersklasse U 18 in Hamburg gab es zweimal Silber und zweimal Bronze für die LG Flensburg. Annike Rohlff, im Vorjahr schnellste Sprinterin des Landes, gewann ihren Vorlauf über 60 Meter in 7,72 Sekunden. Auch im A-Finale blieb die Uhr bei 7,72 Sekunden stehen – das bedeutete Rang drei im Gesamteinlauf und Zweite auf Landesebene hinter der Lübeckerin Leonie Müller (7,69).

Gleich zwei Medaillen brachte Ben Heyer (U 18) mit. Über 60 Meter Hürden lief er in 8,84 Sekunden (Vorlauf 8,78) als Dritter ein. Dazu kam Silber im Stabhochsprung mit genau vier Metern. Außerdem belegte er Platz sechs im Weitsprung (6,18 m) und Rang acht im Hochsprung (1,59 m).

Paul Anton Temme sprintete die 60 m Hürden in 9,16 Sekunden und wurde Zweiter bei den Männern. Die Staffel über 4 x 200 Meter mit Temme und Heyer sowie Jens Babig (27. über 200 m in 24,72 Sekunden) und Fynn-Niklas Leibel (Vierter über 60 m in 7,17 Sekunden und Achter über 200 m in 23,17 Sekunden) wurde wegen eines Fehlstarts disqualifiziert.

Am Podium vorbei sprangen bzw. liefen Loke Elias Sommer (LG Flensburg, U 18) als Vierter im Stabhochsprung (3,10 m) und Tom Heyer vom TSV Glücksburg 09 bei den Männern. Heyer war sein Rennen über 800 Meter etwas zu langsam angegangen und konnte die Lücke trotz eines beherzten Endspurts nicht mehr schließen – Platz vier in 1:59,07 Minuten. Heyer startet am 2. Februar bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hannover, um sich auf die deutschen Titelkämpfe am 15. und 16. Februar in Neubrandenburg vorzubereiten.

Teamkollegin Caroline Eckert nutzte die Meisterschaft nach einer längeren Verletzungspause als Standortbestimmung und war mit ihren Leistungen – Siebte im Kugelstoßen mit 10,47 m, Neunte im Weitsprung mit 5,08 Metern und 18. über 200 m in 28,21 Sekunden – zufrieden. Mehrmals ging auch Juliana Joao (U 18) von der LG Flensburg an den Start. Im B-Finale über 60 m wurde sie 8,30 Sekunden Vierte, im Kugelstoßen Fünfte (11,56 m) und über 200 m 13. (27,66 Sekunden).Weitere Platzierungen im Überblick:

Johanna Fanselau (U 18, LG Flensburg): 6. über 400 m in 66,85 Sekunden. Kasimir Kehrer (U18, LG Flensburg): 7. 60 m Hürden in 9,92 Sekunden. Morten Zern (Männer, LG Flensburg): 12. Kugelstoßen mit 11,38 Metern. Loke-Elias Sommer (U 18, LG Flensburg): 19. im Weitsprung mit 5,30 Metern.