Fussball-Verbandsliga : FC Tarp-Oeversee allein an der Spitze

Der Tabellenführer siegt 3:2 gegen Dörpum - der FC Wiesharde dreht 0:2-Rückstand in Langenhorn und gewinnt noch.

Flensburg | Nach dem zweiten Spieltag in der Fußball-Verbandsliga verzeichnet der FC Tarp-Oeversee mit sechs Punkten die optimale Ausbeute. Das Team von Trainer Jimmy Klimmeck besiegte Dörpum 3:2. Der FC Wiesharde holte in Langenhorn einen 0:2-Rückstand auf und gewann mit einem Tor in der Nachspielzeit. TSV Großsolt-Freienwill – TSV Nord Harrislee 5:1 (4:0). Die G...

