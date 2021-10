Das Fussball-Programm am Wochenende : Fans haben die Qual der Wahl - aber Weiche 08 II gegen Altenholz abgesagt

Das für Sonnabend geplante Oberligaspiel des SC Weiche 08 II gegen Altenholz fällt aus - doch auch so ist das Angebot groß.

Flensburg | Spieltag in allen Klassen: In der Fußball-Oberliga empfängt der TSB Inter Türkspor Kiel, die Partie der U 23 des SC Weiche 08 gegen den TSV Altenholz wurde am Freitagabend abgesagt. Landesligist TSV Nordmark Satrup erwartet den MTV Tellingstedt. In der Verbandsliga Nord muss der FC Tarp-Oeversee gegen den TSV Großsolt-Freienwill punkten, um nach zwei s...

