2. Handball-Bundesliga der Frauen : Ein Unentschieden wie ein Sieg für den TSV Nord

Die personell arg dezimierten Zweitliga-Handballerinnen aus Harrislee bringen aus Solingen ein 30:30 mit.

von Ulrich Schröder

08. November 2020, 17:30 Uhr

Solingen | Die bisherigen Unentschieden in der 2. Handball-Bundesliga hatten sich für die Frauen des TSV Nord Harrislee eher wie Niederlagen angefühlt. Wie schön ein Punktgewinn sein kann, durften Spielerinnen und Trainerteam am späten Sonnabend in der Solinger Klingenhalle erleben. Das Team von Trainer Olaf Rogge hatte allen personellen Problemen getrotzt und dem HSV Solingen-Gräfrath ein nicht erwartetes 30:30 (15:16) abgetrotzt.

Auf dem Feld feierten die Spielerinnen den unverhofften Punkt und auch die lange Rückfahrt verlief in gelöster Atmosphäre. „Ich habe versucht, im Bus etwas zu schlafen“, sagte Rogge und fügte mit einem Augenzwinkern an: „Keine Chance. Die Musik war einfach zu laut.“

Solingen, das nur eines von sechs Spielen verloren hatte, war als klarer Favorit ins Spiel gegangen. Die Harrisleerinnen mussten auf die verletzte Spielführerin Lotta Woch verzichten, kurzfristig konnte auch Fenja Bröckler die Fahrt nicht antreten. „Ich habe schon am Donnerstag gesagt: Wenn mir jemand ein Unentschieden anbietet, unterschreibe ich sofort“, so der Nord-Coach.

Rogge durfte sich von Beginn an über einen sehr beherzten Auftritt seiner dezimierten Mannschaft freuen. Nach sechs Minuten lag Nord mit 3:1 vorn. Tohüterin Lea Tiedemann war ein sicherer Rückhalt, Sophie Fasold, die es im Verlauf des Spiels auf 14 Paraden brachte, stand ihr in nichts nach. In der 21. Minute lagen die Gäste sogar mit vier Treffern vorn (13:9), konnten den Vorsprung aber nicht halten und lagen zur Halbzeit 15:16 zurück.

Es blieb eng und das Rogge-Team ließ sich auch von Rückständen nicht beirren. Aus dem 15:18 (33.) machten Katharina Rahn, Madita Jeß (2), Johanna Andresen und Ronja Lauf eine 20:19-Führung (38.). Andresen kassierte ein Extra-Lob ihres Trainers: „Wohl dem, der eine Johanna Andresen in seiner Mannschaft hat.“

Die sportliche Berg- und Talfahrt hielt an. Solingen schlug zurück, schien beim 26:22 (47.) und 29:25 (54.) auf der Siegerstraße. Doch Nord gab nicht auf, blieb dran. In der 58. Minute hieß es 28:30 – Madita Jeß und Catharina Volquardsen glichen aus. Der letzte Solinger Wurf landete am Pfosten. Der Rest war ausgelassene Freude bei den Spielerinnen und Olaf Rogges zufriedenes Fazit: „Diese Truppe ist wirklich erstaunlich.“