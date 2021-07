Fussball : Ein Endspiel auf Augenhöhe

Im Finale um den Fußball-Kreispokal stehen sich am Sonnabend der TSV Nordmark Satrup und der TSB Flensburg gegenüber.

Satrup | Im Finale des Fußball-Kreispokals 2020/21 treffen Landesliga-Vertreter TSV Nordmark Satrup und Oberligist TSB Flensburg aufeinander. Gespielt wird am Sonnabend um 15 Uhr auf dem A-Platz in Satrup, das entschied der Kreisfußballverband (KFV) am Donnerstag. Beide Teams mit souveränen Halbfinal-Auftritten Ein heißer Pokalfight ist zu erwarten, da sich bei...

