2. Handball-Bundesliga Frauen : Die Nerven und das Spiel verloren

Die Handball-Frauen des TSV Nord Harrislee sind in der Schlussphase unkonzentriert und verlieren 20:24 gegen die Füchse Berlin.

von shz.de

01. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Der Trainer ließ seinem Frust freien Lauf. „Diese Niederlage tut so weh“, sagte der völlig enttäuschte Trainer „Shorty“ Linde nach der 20:24 (10:11)-Niederlage der Handballerinnen des TSV Nord Harrislee gegen die Füchse Berlin. Im Gegensatz zur 23:29-Heimschlappe gegen das reifere Team des VfL Waiblingen hatten die Nord-Frauen gegen die Hauptstädterinnen in der Schlussphase selbst die große Chance zum Sieg gehabt.

Die Berlinerinnen waren zunächst präsenter, hielten den Harrisleer Angriff gut in Schach. So führten die Füchse 4:2, ließen sich auch von Harrisleer Treffern in Folge, und lagen zur Pause knapp vorn. Das letzte Tor erzielte Berlins Spielmacherin Simona Kolosove. Nach dem Wechsel blieb der Aufsteiger bis zum 12:13 dran (36. Minute), dann waren die Gäste konsequenter. Die überragende Vanessa Magg erzielte nicht nur insgesamt neun Tore, sondern sorgte mit ihrer Präsenz auch für Freiräume ihrer Mitspielerinnen. So setzten sich die Füchse bis zwölf Minuten vor dem Abpfiff auf 16:20 ab. Doch das Linde-Team krempelte die Ärmel hoch und kämpfte sich unter dem Jubel der knapp 400 Zuschauer ins Spiel zurück. Zehn Minuten lang gestatteten sie den Gästen nicht einen Treffer und glichen zum 20:20 aus.

Doch das Spiel kippte nicht. Während sich die ohnehin schon starke Füchse-Torhüterin Natascha Faßold zu einer überragenden Leistung aufschwang und einen Siebenmeter der zuvor sicheren Franziska Peters parierte, verloren die Nordfrauen den Kopf, die Nerven – und schließlich das Spiel. Selbst eine doppelte Überzahl bei sechs gegen vier wurde nicht genutzt, zudem gab es etliche technische Fehler.

So rannten die Gastgeberinnen ins offene Messer, denn die Füchse erzielten in den letzten knapp drei Minuten noch vier Tore. Am Ende stand eine 20:24-Niederlage des Aufsteigers, die dem völlig geknickten Linde sichtbar zusetzte. Sein Fazit: „Es war eine totale Verunsicherung in unserem Spiel. Trotzdem schaffen wir noch das Unentschieden und haben alle Möglichkeiten. Doch dann sind wir nicht cool geblieben, sondern völlig auseinander gebrochen. Das ist sehr deprimierend. Darüber müssen wir reden, denn wir brauchen mehr Disziplin und Konzentration im Spiel“, so der Harrisleer Trainer nach der unnötigen Pleite.

TSV Nord Harrislee: Sibbersen, Tiedemann, Fasold – Krey, Fischer, Natusch, Woch (2/1), Frauenschuh (2), Carstensen (6), Lache, Lauf, Andresen (2), Peters (7/2), Melfsen (1).

Füchse Berlin: Faßold, Krüger – Kolosove (3), Ansorge, Krakat (1), Kunde (2), Wagenlader (4), Schwarz (3), Förster (2), Magg (9/3).

Schiedsrichter: Klinke/Klinke (Hamburg).

Zuschauer: 370.