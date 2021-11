3. Liga Nord : DHK-Handballer knapp an der Überraschung vorbei

Flensburger Drittliga-Handballer begeistern ihre Fans trotz der 29:31-Niederlage gegen den Aufstiegsfavoriten Potsdam.

Flensburg | Die Handballer von DHK Flensburg haben eine Überraschung in der 3. Liga Nord nur knapp verpasst. Das Team von Kai Nielsen musste sich Ligaprimus VfL Potsdam zwar mit 29:31 (12:15) beugen, zeigte aber 60 Minuten lang eine starke Leistung. „Das war fast durchgehend gut von der Mannschaft. Es gab nur eine Phase, in der wir nach einer Führung in Rückstand ...

