Handball : DHK Flensburg will die Dritte Liga halten

Aufsteiger steht vor einer Saison mit vielen Unwägbarkeiten / Trainer Nielsen lobt Engagement seiner Spieler

Flensburg | Das Abenteuer beginnt. Mit dem Heimspiel am Sonnabend (17 Uhr) gegen Mitaufsteiger Stralsunder HV gehen die Handballer von DHK Flensburg in die Spielzeit der 3. Liga Nord. DHK ist einer von insgesamt 82 (!) Vereinen, die in der 3. Liga spielen. Um den Klassenerhalt sicher zu erreichen, müssen die Flensburger in der elf Teams starken Staffel A unter die...

