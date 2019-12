Für einen guten Zweck : DHK Flensburg versteigert Weihnachtstrikots

Handball-Oberligist unterstützt das Projekt „Kinderaugen zum Leuchten bringen“.

13. Dezember 2019, 11:41 Uhr

Flensburg | Jedes Jahr lässt der Handballverein DHK Flensburg spezielle Weihnachtstrikots anfertigen, die die Spieler der ersten Männermannschaft im Dezember tragen. Nun werden die 17 bunten Trikots auf Ebay versteigert – für einen guten Zweck.

Hier geht's zur Versteigerung.

Der Erlös geht an die Organisation „Kinderaugen zum Leuchten bringen“, die seit 2011 Geschenke für Kinder sammelt, die Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen. Manche von ihnen erleben vielleicht sogar ihr letztes Weihnachtsfest. Ihnen soll – zumindest für einen kurzen Moment – eine Freude gemacht werden. „Kinderaugen zum Leuchten bringen“ unterstützt 16 Kinderkliniken in Schleswig-Holstein und vier in Dänemark und sammelt zudem Spenden für die Brückenschwestern aus Kiel, die schwer erkrankte Kinder bis zum Schluss liebevoll auf ihrem Weg begleiten.