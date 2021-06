Handball : DHK Flensburg und das Junior-Team haben die 3. Liga im Visier

SG Flensburg-Handewitt II muss im Rückspiel in Glücksburg zwei Tore aufholen - um 13 Uhr am Sonnabend geht's los.

von Ulrich Schröder

25. Juni 2021, 18:35 Uhr

Aufstiegs-Derby, Teil zwei: Am Sonnabend (13 Uhr, Rudehalle Glücksburg) stehen sich die Handball-Teams der SG Flensburg-Handewitt II und des DHK Flensburg zum entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die 3. Liga gegenüber. Die erste Partie am vergangenen Sonntag entschied DHK mit 27:25 für sich. „Da gibt es kein großes Taktieren“, sagt DHK-Coach Kai Nielsen, „es fängt praktisch wieder bei Null an, wir spielen die zweite Halbzeit.“

Beide Trainer – sowohl Nielsen als auch sein Kollege Michael Jacobsen vom Junior-Team – sind guten Mutes und freuen sich auf das Spiel. Jacobsen lobt die „unglaublich hohe Einsatzbereitschaft“ seiner Schützlinge im Hinspiel. „Wir haben uns in jeden Zweikampf geschmissen, das war sehr positiv. Genau diese Attitüde brauchen wir auch für das Rückspiel.“

Es gab auch Sachen, die dem Dänen nicht so gefielen: „Es war nicht genug Tempo drin. Und nach 15, 20 Minuten haben wir das Spiel etwas aus der Hand gegeben, obwohl wir einen guten Start erwischt hatten. Wenn wir das besser machen, haben wir eine gute Chance, zu gewinnen.“

Als „überraschend gut“ bewertet Nielsen die Vorstellung seiner Schützlinge. „Wir waren körperlich sehr präsent“, lobt der DHK-Coach, dessen Team nach acht Monaten Spielpause und lediglich drei Wochen Mannschaftstraining nicht wusste, wo sie steht.

Auch bei DHK klappte noch nicht alles. „In der ein oder anderen Situation haben wir nicht die richtige Entscheidung getroffen und uns das Leben selbst schwer gemacht. Wir konnten unsere zwischenzeitliche Vier-Tore-Führung nicht ausbauen“, bedauert Nielsen. Auch die Chancenverwertung sei noch ausbaufähig.

Einen druckvollen Rückraum, eine aggressive Abwehr und gute Torhüter-Leistungen – das wünschen sich beide Übungsleiter für den heutigen Showdown im „Ausweichquartier“ Rudehalle. „Das kennen wir, da waren wir ja auch mit der A-Jugend“, schmunzelt Jacobsen. Die SG-Youngster hatten im Mai dort gegen den SC Magdeburg gespielt und ein 27:27 erreicht – ein Resultat, das dem Junior-Team knapp nicht zum Aufstieg in die 3. Liga reichen würde.

Es gibt keine verletzten oder angeschlagenen Akteure, beide können also zum späten Saison-Höhepunkt ihre stärksten Formationen aufbieten. Und dann ist Pause, egal in welcher Liga in der kommenden Spielzeit angetreten wird. „Körperlich haben wir ja schon eine gute Grundlage, da müssen wir nicht mehr so viel aufholen“, sagt Kai Nielsen, der seine Schützlinge Anfang der Woche noch einmal zum Abschlusstraining bittet.