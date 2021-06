Handball : DHK Flensburg gewinnt den ersten Akt des Aufstiegsderbys

27:25 gegen die SG Flensburg-Handewitt II im Duell um die 3. Liga - das wird ein spannendes Rückspiel am Sonnabend.

Flensburg | Im ersten Spiel um den Aufstieg in die 3. Liga haben sich die Handballer von DHK Flensburg mit 27:25 (14:13) gegen die SG Flensburg-Handewitt II ein kleines Polster verschafft. Das Rückspiel wird am Sonnabend (13 Uhr) in Glücksburg ausgetragen. Seit dem letzten Derby zwischen DHK und dem Junior-Team der SG waren 19 Monate vergangen. Damals gewann die S...

