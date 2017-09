25:24 beim VfL Potsdam nach klarer Führung : DHK Flensburg bringt den Sieg glücklich ins Ziel

Die Handballer des DHK Flensburg haben am zweiten Spieltag ihren ersten Sieg in der noch jungen Saison der 3. Liga Nord gefeiert. Die Mannschaft des neuen Trainer Torben Walluks setzte sich in Potsdam durch.