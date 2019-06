Fussball : DGF Flensburg macht Verbandsliga-Aufstieg perfekt

Die Flensburger Fußballer gewinnen das Relegationsrückspiel gegen Fockbek mit 4:2.

von Wilfried Simon

11. Juni 2019, 11:12 Uhr

Flensburg | Mit einem insgesamt verdienten 4:2 (2:2)-Erfolg im Relegationsrückspiel gegen den FC Fockbek sicherten sich die Fußballer von DGF Flensburg vor 350 Zuschauern das Ticket für die Verbandsliga. Das Spiel war nicht nur durch die sechs Tore eine sehr unterhaltsame Angelegenheit, sondern auch aufgrund einiger Feldverweise.

Bereits nach zwei Minuten zappelte der Ball nach einem Solo von Brian Nielsen das erste Mal im Netz. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Piet Schulz besorgte per verwandelten Foulelfmeter den Ausgleich (5. Minute). Es war in der ersten halben Stunde ein offener Schlagabtausch. Sandi Duratovic (15.) brachte die Hausherren wieder in Front, ehe Fockbek durch Schröder (20.) zum 2:2 kam. Nach der Roten Karte von Fockbeks Max Tyroke (30.), der einen Gegner an der Mittellinie foulte, zogen sich die Gäste etwas weiter zurück. Es war der erste von insgesamt drei Platzverweisen in dieser Partie.

Nun hatte DGF leichtes Spiel und ging direkt nach Wiederanpfiff zum dritten Mal in Führung – erneut war es der agile Nielsen (46.). Tim Fries (70.) sorgte letztlich mit dem Treffer zum 4:2 für die Entscheidung.

DGF Flensburg: Carstensen – Seegert, Ottsen, Kabashi, Hassanoglou - Spitzbarth (46. Steiner), von Essen, Fries, Steffensen - Nielsen (72. Mohr), Duratovic.

Tore: 1:0 Nielsen (2.), 1:1 Schulz (5.), 2:1 Duratovic (15.), 2:2 Schröder (20.), 3:2 Nielsen, 4:2 Fries (70.).

Gelb-Rote Karte: Lennard Hansen (83./Fockbek/Meckern).

Rote Karte: Max Tyroke (30./Fockbek/Foulspiel), Rexhep Kabashi (80./DGF/wiederholtes Foulspiel).