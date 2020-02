Handball-Oberliga : Derby mit besonderem Reiz

Beim 6. „Tag der Youngster“ trifft die SG Flensburg-Handewitt II am Freitag in der Flens-Arena auf DHK Flensburg.

Avatar_shz von Jörn Saemann und Jannik Schappert

20. Februar 2020, 18:20 Uhr

Flensburg | Derbys zwischen dem Junior-Team der SG Flensburg-Handewitt und DHK Flensburg haben immer besondere Anziehungskraft. Am Freitag bekommt das wegweisende Duell in der Handball-Oberliga einen zusätzlichen Reiz – es findet um 19.30 Uhr im Rahmen des 6. „Tag der Youngster“ in der Flens-Arena statt.

Vorher gehört die Bühne der SG-Profis ganz dem Nachwuchs. Von 15 bis 18.30 Uhr spielen bei einem großen Handballturnier rund 300 Kinder von der D- bis zur F-Jugend aus Deutschland und Dänemark auf drei Spielfeldern um Tore und Platzierungen. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther wird zu Gast sein (wir berichteten).

Beide Mannschaften gehen mit der Empfehlung von vier Siegen hintereinander ins Derby. Die Tabelle spricht für das Junior-Team, das mit 31:7 Punkten Spitzenreiter HSG Eider Harde (31:5) auf den Fersen ist. Den DHK (25:13) hat die Siegesserie auf Rang fünf gespült. „Das Junior-Team ist Favorit, als Bundesliga-Unterbau hat es diesen Anspruch“, sagt DHK-Coach Kai Nielsen. Für SG-Trainer Michael Jacobsen – kürzlich zu Gast im „Hölle Nord“-Podcast des sh:z – sind die Rollen nicht so klar verteilt. Physisch sieht er den Gegner sogar im Vorteil. „Durch die Abgänge von Niels Versteijnen, Jörn Persson und Lars Kooij haben wir viel Körperlichkeit verloren. Und gerade im Derby kommt es auf die Zweikämpfe an“, meint der Däne.

Der Verlust der drei Leistungsträger, die im November beim 35:25-Hinspielerfolg der SG gemeinsam 15 Treffer erzielt hatten, schmerzte, doch er hatte auch positive Effekte. „Alle anderen Jungs haben einen Schritt nach vorne gemacht und die Verantwortung übernommen“, lobt Jacobsen. Er ist gespannt, wie sich sein Team heute Abend schlägt: „Es ist das erste Topspiel seit unseren Abgängen. Die Flens-Arena ist eine besondere Location, die Anspannung bei den Jungs ist etwas größer als sonst.“

Das Hinspiel sah Nielsen noch als Zuschauer. „Damals war die SG klar besser“, meint der DHK-Coach. Eine Woche später, bei der unglücklichen 24:25-Niederlage gegen den THW Kiel II, saß er erstmals auf der DHK-Bank. Seit dieser Pleite entschieden die Flensburger sieben von neun Spielen für sich – mit Nielsen kam die Wende. Dementsprechend gelassen geht der Trainer ins Derby. „Wir haben uns auf dieses Spiel genauso ruhig vorbereitet wie beispielsweise auf eine Partie gegen den FC St. Pauli oder jeden anderen Oberligisten. Wir gehen mit dem nötigen Respekt ins Spiel.“

speedphotos.de

Nielsen hofft, dass die angeschlagenen Tjark Desler, Alexander von Eitzen und Björn Vogeler-Schibrath voll belastbar sein werden. „Wir wollen sehen, ob ein Punkt für uns drin ist“, sagt DHK- Trainer Nielsen. Er freut sich auf ein besonderes Spiel in besonderer Atmosphäre: „Wir hoffen, dass viele Zuschauer in die Flens-Arena kommen und dem Spiel einen würdigen Rahmen geben. Mal sehen, was dann geht.“