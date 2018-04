Handball 3. Liga Frauen : Dem großen Ziel ganz nahe

Nach dem 31:23 gegen Schwerin fehlt den Handballerinnen des TSV Nord Harrislee nur noch ein Sieg zum Titelgewinn in der 3. Liga Nord..

von shz.de

09. April 2018, 06:45 Uhr

Die Handballerinnen des TSV Nord Harrislee haben den 16. Saisonsieg im 20. Spiel gefeiert. Gegen den SV Grün-Weiß Schwerin behielt die Mannschaft von Trainer „Shorty“ Linde souverän mit 31:23 (19:10) die Oberhand. Dem Team fehlt jetzt nur noch ein Sieg, dann ist die Meisterschaft in der 3. Liga Nord perfekt. Mit einem Sieg bei Schlusslicht VfL Stade am Sonnabend (18 Uhr) wäre die Meisterschaft perfekt – die Verfolger HSG Jörl-Viöl und Buxtehuder SV II, die zwei Minuspunkte hinter den Harrisleerinnen stehen, haben die direkten Vergleiche verloren.

Gegen die abstiegsgefährdeten Gäste brauchten die Nordfrauen eine fünfminütige Anlaufzeit. Nach dem 1:2 stellten Fenja Jensen und Lotta Woch jeweils per Doppelpack eine 5:2-Führung her. Mitte des ersten Durchgangs hatte sich das Linde-Team bis zum 10:5 abgesetzt. Gästetrainer Tilo Labs, dem nur acht Feldspielerinnen zur Verfügung standen, nahm eine Auszeit, die Mecklenburgerinnen blieben zumindest bis zum 13:9 dran. In den letzten sechs Minuten vor der Pause packte die Harrisleer Deckung dann beherzt zu, eroberte Bälle – nach Toren aus erster und zweiter Welle stand es 19:9.

Nach dem Wechsel ging es Tor um Tor, ohne das die Nordfrauen jemals in Gefahr geraten wären. Auch die besseren Wechselmöglichkeiten gaben den Ausschlag, denn Linde brachte zweimal eine nahezu vollständig neue Formation auf das Parkett der Holmberghalle. „Alle haben viele Spielanteile bekommen. Das war auch das Ziel in diesem Spiel sowie schon in der gesamten Saison“, sagte Linde.

23:12 von Milena Natusch (40.), 24:13 von Carolin Hauschild und 27:16 (48.) von Catharina Volquardsen – zeitweise führten die Gastgeberinnen mit elf Toren. Obwohl nur zehn Spielerinnen zur Verfügung standen, überzeugte Schwerin mit einer auch von Linde gelobten „tadellosen kämpferischen Einstellung“ und belohnten sich mit einer Verbesserung des Resultats. Am Ende hatte der TSV Nord aber einen souveränen Heimsieg.

„Wir haben spielerisch wieder einen Schritt nach vorne gemacht und auch die letzte Basis gelegt, am Wochenende Meister zu werden“, so Linde, der mit seinem Team jetzt nach den Drittliga-Sternen greifen will.

TSV Nord Harrislee: Tüx, Tiedemann – Fischer (3), Natusch (1), Lundelius (1), Woch (4), Fries (3), Carstensen, Lache, Hauschild (2), Lauf (3), Jensen (7/3), Jakusch (3), Volquardsen (4).

SV Grün-Weiß Schwerin: Klasen, Huysmann – Schmidtke (1), Laas (6/2), Wichmann, Schult (4), Lück (1), Jantzen (6), Veit (1), Klingenberg (4/1).

Schiedsrichterinnen: Kotzur/Setter (Kiel).

Zuschauer: 195.