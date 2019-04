Handball-Derby in 3. Liga : Brisantes Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt II und DHK Flensburg

Das Junior-Team der SG kämpft am Donnerstag gegen den Stadtrivalen um Punkte für den Klassenerhalt.

von Jan Kirschner/Jörn Saemann

24. April 2019, 14:12 Uhr

Handewitt | Drittliga-Derby zum ungewohnten Termin: Bereits am Donnerstag um 20 Uhr treffen das Junior-Team der SG Flensburg-Handewitt und der DHK Flensburg in der Wikinghalle aufeinander. Als vor zwei Wochen feststand, dass die A-Jugend der SG, deren Kader sich in großen Teilen mit dem Junior-Team deckt, an diesem Wochenende zum Viertelfinale um die deutsche Handball-Meisterschaft nach Göppingen reisen muss, wurde die Partie um einen Tag vorverlegt. „Der DHK war super loyal, sportlich fair“, freut sich SG-Trainer Michael Jacobsen über das Entgegenkommen des Lokalrivalen.

Vorerst das letzte Derby?

Er hofft, dass die Region zumindest vorerst zum letzten Mal ein solches Derby erlebt. Das wäre der Fall, wenn die SG noch den Kopf aus der Schlinge zieht und dem DHK nicht in die Oberliga folgen muss. „Die Bedeutung dieser Partie“, betont Jacobsen, „sollte jedem klar sein. Wenn wir gewinnen, stecken wir weiter im Abstiegskampf. Wenn wir verlieren, könnte schon am Wochenende alles vorbei sein.“ Wenn die Konkurrenz punktet, ist womöglich die letzte Auswärtspartie am 4. Mai bei den Füchsen Berlin II nur noch von statistischer Relevanz.

Wenn wir gewinnen, stecken wir weiter im Abstiegskampf. Wenn wir verlieren, könnte schon am Wochenende alles vorbei sein. SG-Trainer Michael Jacobsen

Das Junior-Team meldet vor der entscheidenden Partie keine personellen Sorgen. Spielertrainer Simon Hennig (Fingerbruch) kehrte bereits in den Kader zurück, und auch Routinier Stefan Pries soll erstmals seit Anfang Februar wieder mitwirken. Der 36-Jährige ist der einzige im SG-Kader mit DHK-Vergangenheit.

Viel SG-Vergangenheit beim DHK

Umgekehrt sieht es ganz anders aus: Jasper Basenau, Tobias Wickert-Grossmann, Jannis Blumenberg, Tjark Desler, Alexander von Eitzen, Johannes Krüger, Marc Blockus und Rune Bandemer spielten allesamt einst für die SG. „Bei so viel Rivalität sollte niemand bei uns glauben, es könnte leicht für uns werden“, warnt Jacobsen. „Denn wer so denkt, wird böse überrascht werden.“

DHK ist abgestiegen, doch das tut der Vorfreude auf das Derby keinen Abbruch. „Unabhängig von der Gesamtsituation ist so ein Spiel etwas Besonderes“, sagt DHK-Trainer Jens Häusler. „Wir haben in den letzten Tagen beim Training öfter zusammen gesessen – und da hat man gemerkt, dass alle Spieler heiß sind“, so Häusler, der mit seinem Team Revanche für die 26:28-Niederlage im Hinspiel nehmen will.

„Bis auf Tobias Wickert-Grossmann, der die letzten beiden Trainingseinheiten grippegeschwächt und mit Heuschnupfen aussetzen musste, sind alle Spieler fit. Vor allem freut es mich, dass Leon Wenske wieder zur Verfügung steht und im Derby einige Minuten Spielzeit bekommen soll“, sagt Häusler. Der Sommer-Zugang aus Neubrandenburg hat seinen Kreuzbandriss auskuriert.

Der DHK-Trainer hofft auf eine gute Partie: „Es werden sicherlich viele Zuschauer kommen, auch genügend Fans von uns. Während wir nach dem Abstieg Gewissheit haben und befreit aufspielen können, braucht die SG die Punkte für den Klassenerhalt. Ich denke, es wird ein schönes Spiel, das wir natürlich gewinnen wollen“, so Jens Häusler.