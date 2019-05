Leichtathletik-Landesmeisterschaft : Blitzstart in Büdelsdorf

Sieben Medaillen, davon vier goldene - die stolze Bilanz der Athletinnen und Athleten der LG Flensburg.

von shz

21. Mai 2019, 18:15 Uhr

Büdelsdorf | Das geht ja gut los: Gleich sieben Medaillen brachten die Athletinnen und Athleten der LG Flensburg von den Landesmeisterschaften der Leichtathleten im Blockwettkampf aus Büdelsdorf mit. Gleich vier Mal Gold gewannen die Athleten der Altersklassen M 14 und W 14: Loke Elias Sommer (LK Weiche) marschierte mit fünf persönlichen Rekorden durch die Disziplinen des Blockmehrkampfs Wurf und wurde mit großem Vorsprung Landesmeister. 2626 Punkte bedeuteten zudem die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften.

Wurf-Talent Ayana Berendt (W 14, LK Weiche) wäre im Blockmehrkampf Wurf über 80 Meter Hürden fast gestürzt. Mit Bestleistungen im Kugelstoßen, Weitsprung und über 100 Meter brachte sie sich auf Gold-Kurs und übertraf mit 2372 Punkten ebenfalls die Norm für die Deutschen Meisterschaften in Lage. Titel Nummer drei sicherte sich Guilherme Oswald (M 14, LK Weiche) im Block Sprint/Sprung mit 2568 Punkten. Auch er stellte fünf persönliche Bestleistungen auf. Gemeinsam mit Elijah Rossow (M 14, LK Weiche) gewannen Sommer und Oswald zudem Team-Gold mit 7541 Punkten knapp vor Lübeck und Rönnau.

Rossow belegte im Block Sprint/Sprung den vierten Platz mit 2347 Punkten. Eine Bronzemedaille holte Thorge Cordes (M 14, LK Weiche) im Block Lauf mit 2033 Punkten, Kasimir Kehrer (M 15, LK Weiche) belegte im Block Sprint/Sprung mit 2305 Punkte Rang sechs.

Zeitgleich zu den Landesmeisterschaften gab es Blockmehrkämpfe für die Altersklassen 12/13 als Talentsichtung, hier waren sechs Flensburger mit von der Partie. Am besten schnitt Paul Hopf (M 13, TriAs Flensburg und LK Weiche) ab. Er erzielte in seinem ersten Blockwettkampf Lauf 1575 Punkte und wurde Dritter. Ebenfalls im Block Lauf drehte Mia Paul (W 13, LK Weiche) auf und freute sich am Ende über Platz vier.