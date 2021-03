Fussball-Oberliga : Bewegung beim TSB Flensburg: Wolff kommt aus Kiel

Mittelfeldspieler Tom Warncke geht zum FC Kilia - Trainerteam um Hoymar Sörensen hat für die neue Saison zugesagt.

von Ulrich Schröder

12. März 2021, 12:35 Uhr

Flensburg | Saisonabbruch – doch die Planungen für die Spielzeit 2021/22 laufen bei den Oberliga-Fußballern des TSB Flensburg. Alle Mitglieder des Trainerteams (Hoymar Sörensen, Henning Stüber, Athletik-Coach Michael Jannsen und Torwarttrainer Andreas Sell) bleiben und auch bei den Spielern gibt es Bewegung. Nach Tayfun Can vom SC Weiche Flensburg 08, der schon im Winter wechselte, steht mit Rasmus Wolff (19) aus der A-Jugend von Holstein Kiel der zweite Neuzugang fest.

Man kennt sich. Wolff, der in Abwehr oder Mittelfeld einsetzbar ist, spielte in der Jugend beim TSB und gehörte zum U 15-Regionalliga-Team von Flensburg 08 in der Saison 2015/16. „Ein junger, sehr gut ausgebildeter und dynamischer Spieler, der die richtige Mentalität mitbringt“, freut sich Hoymar Sörensen auf den Rückkehrer, der für das defensive Mittelfeld eingeplant ist.

Michael Staudt

Dort soll er perspektivisch Tom Warncke ersetzen, der aus beruflichen Gründen nach Kiel geht und sich dem ambitionierten Landesligisten FC Kilia anschließt. Warncke (27) war 2017 von Eidertal Molfsee nach Flensburg gekommen.