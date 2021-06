Fussball-Landespokal : „Beste Saisonleistung“ des TSB ohne Belohnung

Flensburger Oberliga-Fußballer verkaufen sich bei der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Phönix Lübeck teuer.

Flensburg | 1:2 im Pokal-Halbfinale gegen den 1. FC Phönix Lübeck vor etwa 200 Besuchern – Hoymar Sörensen war frustriert. „Das war unsere beste Saisonleistung, aber am Ende fehlte uns das Quäntchen Glück, was wir am vergangen Sonntag gegen den VfB Lübeck hatten“, sagte der Trainer der Oberliga-Fußballer des TSB Flensburg. Phönix hatte mehr Ballbesitz und war fel...

