Handball : Aufstiegsspiele für zwei Teams denkbar

Nach dem Saisonabbruch in den Handball-Oberligen: So stellen sich die Teams im Norden die weitere Spielzeit vor.

von Ulrich Schröder

14. März 2021, 19:15 Uhr

Der Handballverband Schleswig-Holstein (HVSH) hat entschieden: Die Punktspielrunden in den Oberligen der Jugend und der Erwachsenen werden abgebrochen, bei Männern und Frauen soll es keine Absteiger geben. Doch ganz auf Handball verzichten, das ist weder im Sinne des Verbandes noch der Vereine – deshalb wurde bei Videokonferenzen über Modelle diskutiert, wie es weitergehen könnte.

Voraussetzung sind natürlich eine Lockerung der aktuellen Corona-Beschränkungen und die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes. „Es werden Hoffnungen in die Impf-Offensive im zweiten Quartal 2021 sowie die Einführung von Selbsttests gesetzt“, heißt es in einer HVSH-Mitteilung. Allen Teams soll eine Vorbereitungszeit von mindestens vier bis fünf Wochen gewährt werden, „Meilenstein“ für einen Neustart ist der 1. Mai.

Drei Alternativen zur Auswahl

Zur Auswahl standen folgende Möglichkeiten: Der Spielbetrieb wird komplett eingestellt. Dafür sprachen sich bei den Männern drei von 17 Vereinen aus, bei den Frauen sechs von 17. An einem alternativen Spielmodus (Pokal- oder Freundschaftsspiele) hatten elf Männer- und neun Frauenmannschaften Interesse, darunter aus dem Norden die Männer des TSV Hürup und der HSG Tarp-Wanderup sowie bei den Frauen Schleswig IF und der Bredstedter TSV. Abgefragt wurde auch das Interesse an einem möglichen Aufstieg in die 3. Liga. Neben der SG Hamburg Nord wäre das eine Option für DHK Flensburg und die SG Flensburg-Handewitt II. Bei den Frauen denken zwei Teams über diese Variante nach.

Sowohl DHK als auch SG II unterstreichen, dass es sich zum jetzigen Zeitpunkt lediglich um eine Interessens-Bekundung und nicht um eine verbindliche Meldung handelt. „Da gibt es noch einige Sachen zu besprechen“, sagen unisono DHK-Geschäftsführer Peter Stotz und SG II-Trainer Michael Jacobsen. Doch reizvoll wäre ein Aufstieg schon. „Wenn der Platz frei ist, warum ihn nicht nutzen und stattdessen ein Team aus Bayern aufsteigen lassen?“, fragt Stotz. Auch in der Mannschaft war die Resonanz positiv, bei einer internen Umfrage stimmten 18 von 19 Spielern dafür.

Interesse an Freundschaftsspielen

Ein Aufstieg war dagegen beim TSV Hürup und bei Aufsteiger HSG Tarp-Wanderup überhaupt kein Thema. „An Freundschaftsspielen hätten wir schon Interesse. Die Jungs scharren ja mit den Hufen – wenn wir noch ein paar Spiele machen könnten, wäre das schön“, sagt HSG-Trainer Jan Weide. Und auch Hürups Teammanager Björn Schlapkohl gefällt die Idee, eventuell um einen Pokal zu spielen.

„Eine Fortsetzung der Saison hätte keinen Sinn gemacht. Die nun getroffene Entscheidung ist richtig“, sagt Andre Wajerski, Trainer der Frauen von Schleswig IF. Nun könne jeder frei entscheiden, was er möchte, ganz ohne Druck. Und die SIF-Handballerinnen haben sich entschieden – und zwar für den alternativen Modus. Das Thema „Aufstiegsrunde“ hatte der Klassenneuling gleich zur Seite geschoben. „Wir als Aufsteiger, als junge Mannschaft, wollen erst mal richtig in der Oberliga ankommen und dort Fuß fassen“, sagt Wajerski.

In den Jugend-Oberligen sprachen sich alle neun Teams der weiblichen Jugend A für den alternativen Spielbetrieb aus. Beim männlichen Nachwuchs votierten neun Mannschaften dafür, drei wollen in dieser Saison nicht mehr spielen. Bei den B-Jugendlichen wurde als zusätzliche Option noch die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft abgefragt – drei Jungen- und sogar fünf Mädchenmannschaften können sich das vorstellen.