2. Handball-Bundesliga : Aufholjagd des TSV Nord Harrislee fehlt die Krönung

Mannschaft von Trainer Olaf Rogge unterliegt dem HC Leipzig mit 27:29

Harrislee | „Es tut mir so leid für meine Mannschaft. Sie hat in der zweiten Halbzeit großartig gekämpft. Aber so ist der Sport“, sagte Olaf Rogge. Der Trainer des TSV Nord Harrislee kämpfte nach dem Abpfiff der Zweitligapartie gegen den HC Leipzig mit seinen Emotionen. Seine Handballerinnen hatten nach desolaten ersten 30 Minuten und einer großen Aufholjagd m...

