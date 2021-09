Leichtathletik : Anna-Elisabeth Ehlers ist Deutsche Meisterin

Die junge Athletin vom TSV Glücksburg 09 holt sich in Hannover den Titel im Hochsprung - sie überquert 1,71 Meter.

Hannover | Vor zwei Wochen war sie in Wesel Deutsche Vizemeisterin im Siebenkampf geworden – jetzt setzte Leichtathletin Anna-Elisabeth Ehlers vom TSV Glücksburg 09 noch einen drauf. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der Altersklasse U 16 in Hannover gewann sie den Titel im Hochsprung. In der Meldeliste war die junge Glücksburgerin mit ihrer persönlichen...

