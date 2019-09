Handball : Alles neu beim Deutschen Meister

Die A-Jugend der SG Flensburg-Handewitt bestreitet am Sonntag beim HC Bremen das erste Bundesligaspiel der Saison.

von Jan Kirschner

05. September 2019, 18:55 Uhr

Handewitt | Die SG Flensburg-Handewitt wurde Anfang Juni Deutscher Handball-Meister der A-Jugend. Doch dieser Erfolg liegt für die aktuellen Planungen bereits deutlich in der Vergangenheit. Zum einen ist nur ein Kreis von Spielern des Jahrgangs 2001 noch dabei, zum anderen sorgt ein neuer Modus für neue Eckwerte.

Die Jugend-Bundesliga wurde von 48 auf 40 Vereine abgespeckt und startet jetzt mit vier Zehner-Staffeln, in den in einer einfachen Runde (nur neun Spiele) die besten vier Teams ermittelt werden, die sich dann in zwei Achter-Gruppen – mit Spielen quer durch die Republik – weiter um die Lorbeeren streiten dürfen. „Spannend“, finden Michael Jacobsen und Simon Hennig, das alte und neue Trainer-Gespann, dieses neue Reglement.

Als spannend ist auch der eigene Kader einzuschätzen. Nachdem in der letzten Saison der 2000-er Jahrgang dominierte, müssen nun die „2001-er“ aus der zweiten Reihe treten und sich die „2002-er“ an die neue Altersklasse gewöhnen. Deshalb verwundert es nicht, dass die SG bei einem hochklassigen Turnier in Düsseldorf nicht über Rang elf hinauskam. „Es gab eigentlich keine Mannschaft, mit der wir nicht mithalten konnten“, beobachtete Michael Jacobsen. „Allerdings sehe ich in unserer Liga auch kein Team, dass wir leicht und locker schlagen könnten.“

Gegner wie Hamburg, Essen, Kiel, Lemgo, Minden oder Bad Schwartau sprechen für Ausgeglichenheit und viel Spannung in einer Blitzserie von nur neun Partien. Da ist die Alternative – eine Doppelrunde mit fünf weiteren Teams, die den „Cut“ verpassen – kein völlig unrealistisches Szenario.

Mit Leve Carstensen, Magnus Holpert sowie den Torhütern Mikkel Klicmann und Felix Backhaus rücken Akteure aus der B-Jugend auf, die in der letzten Serie zeitweise in die höhere Altersklasse hineingeschnuppert haben. Das deutsch-dänische Linkshänder-Talent Oscar von Oettingen, eigentlich erst im B-Jugend-Alter, sollte frühzeitig eingebaut werden, brach sich aber in der Vorbereitung die Hand. Die SG-Scouts richteten zwei Mal die Blicke nach Skandinavien. Aus Aarhus zog Torhüter Rasmus Pedersen in die Akademie. Dort wohnt auch der finnische Rückraumspieler Edward Hammarberg, der vor gut einem Jahr einen sehr guten Eindruck bei einem Probetraining hinterließ. Da Christian Wilhelm nach Dormagen wechselte, mussten die SG-Verantwortlichen kurzfristig nach einem Kreisläufer Ausschau halten. Sie fanden Torben Hübke, der bei den Füchsen Berlin keine Perspektive mehr hatte.

> Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der Meister zum ersten Punktspiel der Saison beim HC Bremen.

Das Team:

Tor: Rasmus Pedersen, Mikkel Klicmann, Felix Backhaus.

Feld: Marek Nissen (RL), Rune Hinrichsen (KL), Sören Hartwich (RA), Ben Behncke (RM), Jonah Sowada (RM), Johannes Aarskog (RL), Torben Hübke (KL), Finn Hasenkamp (RL), Leve Carstensen (LA), Magnus Holpert (RM), Oscar von Oettingen (RR), Edward Hammarberg (RL).

Trainer: Michael Jacobsen und Simon Hennig (im zweiten Jahr).

Athletik-Trainer: Michael Döring. Torwart-Trainer: Jan Holpert.

Team-Manager: Rainer Cordes. Betreuer: Timo Lorenz.

Physiotherapeut: Thore Sönnichsen, Janek Schmeling.