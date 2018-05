Paetow fällt bis zum Saisonende aus : Ärger über umstrittenen Elfmeter

Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? Die Gefühlslage bei den Regionalliga-Fußballern des SC Weiche Flensburg 08 war nach dem 2:2 (1:1) beim VfB Oldenburg nicht eindeutig.

von Ulrich Schröder

01. Mai 2018, 19:00 Uhr

„Unterm Strich können wir mit dem Punkt leben“, sagte Trainer Daniel Jurgeleit. „Eine 2:1-Führung kann man nach Hause bringen“, befand dagegen Abwehrspieler Patrick Thomsen.

Mit sechs Änderungen im Vergleich zum 2:0 in Drochtersen hatte Trainer Daniel Jurgeleit auf die erneute englische Woche reagiert. Mit Torge Paetow wird ein Dauerbrenner dabei auch in den restlichen Spielen der Saison fehlen. Der Verteidiger humpelte im Marschwegstadion an Krücken – ein Teilriss des Außenbandes im Knie und ein Ödem am Kreuzband bedeuten rund sechs Wochen Pause für den 22-Jährigen.

Die Umstellungen in der Defensive bekamen den Flensburgern zunächst nicht, die Hintermannschaft wirkte ungeordneter als zuletzt. Dass Weiche früh in Rückstand geriet, war dennoch unglücklich. Kifuta Makangu hatte sich auf dem rechten Flügel durchgesetzt und grätschte gemeinsam mit Patrick Thomsen zum Ball. Der Flensburger bekam den aus kurzer Distanz an die Hand – und Schiedsrichter Timo Hippel pfiff nach Hinweis seines Assistenten Elfmeter. Eine sehr umstrittene Entscheidung. „Das war kein Elfmeter. Ich bekomme den Ball erst ans Bein und dann an die Hand. Der Schiedsrichter wollte den auch zuerst gar nicht geben“, ärgerte sich Thomsen. Ahmet Saglam verwandelte zum 1:0 (4.). Wenig später war sogar das 2:0 fällig, als sich Florian Kirschke bei einer Tönnies-Flanke verschätzte, Daniel Franziskus den Kopfball aber an den Außenpfosten des leeren Tores setzte (10.).

Die Gäste kamen nach vorn eher zögerlich in Gang, kamen jedoch schnell zum Ausgleich. Nach einem Freistoß von Rene Guder lenkte Frederik Lach den Ball per Kopf ins eigene Netz (12.).

Nach dem turbulenten Beginn verflachte das Spiel. Weiche fand defensiv besser ins Spiel, ließ bis zur Pause keine VfB-Chancen mehr zu. Doch vorne blieben ein Distanzschuss (24.) und ein Abseitstor (38.) von Guder auch die einzigen Aufreger.

Auch nach der Pause blieb das Spiel zäh. Ibrahim Temin für Oldenburg (54., verzogen) und Florian Meyer für Weiche (61., verunglückte Flanke) verbuchten Halbchancen. Die Gäste-Führung fiel eher überraschend und erneut nach einem ruhenden Ball. Guders Ecke stocherte Kevin Schulz aus fünf Metern über die Linie (62.). Doch die Freude währte nur eine Viertelstunde lang. Da flankte Lach aus dem Halbfeld, Gazi Siala stieg höher als Schulz und köpfte zum 2:2 ein (77.). „In dieser Szene haben wir uns zu sehr hinten reindrängen lassen“,so bemängelte Jurgeleit. In der Schlussphase spielten beide Teams auf Sieg – doch Guder (84.) auf der einen und Laurel Aug auf der anderen Seite (89.) ließen die letzten Möglichkeiten liegen.

VfB Oldenburg: Klinkmann – Lach, Bastürk, Saglam – Richter, Celikyurt, Tönnies – Franziskus, Siala (82. Aug) – Kifuta (90./+3 Magouhi), Temin.

SC Weiche 08: Kirschke – Jürgensen, Thomsen, H. Ostermann – Ebot-Etchi, Schulz (88. Can), J. Ostermann, Ilidio – Meyer (75. Walter) – Guder, Sykora. SR: Hippel (Bremen). – Zuschauer: 761. – Tore: 1:0 Saglam (4., Handelfmeter), 1:1 Lach (12., Eigentor), 1:2 Schulz (62.), 2:2 Siala (77.). – Beste Spieler: Saglam, Celikyurt/Jürgensen, Ilidio.