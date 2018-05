3. Handball-Liga Nord der Männer : Abschied mit ein paar Tränen

Finale in der 3. Handball-Liga: Nach dem 30:30 gegen den TSV Altenholz werden beim SG-Junior-Team Trainer Sascha Zollinger und acht Spieler verabschiedet.

von ki

07. Mai 2018, 06:15 Uhr

Das war ein stolzer Abschluss. Das Junior-Team der SG Flensburg-Handewitt knöpfte dem Drittliga-Tabellenzweiten TSV Altenholz in einer stets engen Partie ein 30:30 (14:15)-Remis ab. Das Ergebnis an diesem Abend war aber eher nebensächlich. Nach Abpfiff wurden neben Trainer Sascha Zollinger nicht weniger als acht Spieler verabschiedet.

„Mach`s gut, Onkel Norman!“ Ein Transparent hing am Geländer der Haupttribüne. Dieser liebe Gruß an Norman Louwers, der nach 14 Jahren im SG-Trikot zum TSV Hürup wechseln wird, war so etwas wie die Ouvertüre für eine Abschieds-Arie, die fast so lang ausfiel wie eine Halbzeit. Umarmungen und auch einige Tränen standen auf der Tagesordnung.

Bei Linkshänder Jannek Klein waren auch leuchtende Augen zu erkennen. „Ich gehe zum FC Barcelona“, sagte er. Es wird die zweite Mannschaft. Aber ein spannender Schritt ist es für ihn, der bislang in der Flensburg Akademie Tür an Tür mit David Bleckmann wohnte. Den Halblinken zieht es nach zwei Jahren zurück in die westdeutsche Heimat – zu einem noch nicht benannten Drittligisten.

Beim torgefährlichen Janos Steidtmann entschied sich erst vor wenigen Tagen, dass er sich dem Ligakontrahenten Empor Rostock anschließen wird. Dort ist sein ehemaliger Trainer Till Wiechers tätig. Eine besondere Partie hatte Kapitän Morten Dibbert: Er wechselt zum jüngsten Gegner, dem TSV Altenholz. Torwart Andreas Meyer Ejlersen wird seine Paraden zukünftig in der zweiten dänischen Liga zeigen. Linkshänder Philipp Asmussen befindet sich in guten Gesprächen mit einem Drittligisten. Bo Nielsen wird nach seinem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr in Kiel absolvieren und ist sich über den Fortgang seiner Karriere noch nicht schlüssig.

Ein neunter Akteur steht vor dem Absprung: der niederländische Spielmacher Dani Baijens, der die 3. Liga „gerockt“ hat. „Ich glaube, ich werde gehen“, teilte er mit. „Unterschrieben ist noch nichts, aber ich werde in Deutschland bleiben – vielleicht gehe ich sogar zu einem Erstligisten.“ Der 19-Jährige, so war zu hören, weilte beim TV Hüttenberg zum Probetraining. Der hessische Bundesligist kämpft derzeit um den Klassenerhalt. So oder so: Michael Jacobsen, der als Trainer von der A-Jugend ins Junior-Team aufrückt, muss eine neue Mannschaft formen.

SG Flensburg-Handewitt II: Meyer Ejlersen, Jepsen – Nielsen, Steidtmann (3), Baíjens (4), Bleckmann (2), Jürgensen, Dibbert (6), Krüger (3/1), Hennig (3/1), Asmussen (6), Louwers, Klein (3).

TSV Altenholz: Schröder, Landgraf – Fängler (3), Ottsen (5), Köpke (2), Wegner (4), Boldt (2), Klotz, Nicolaisen (3), Abelmann-Brockmann (6/3), Firnhaber (2), Bergemann (2), Möller (1). Schiedsrichter: Poguntke/Bunselmeyer (Hannover/Oldenburg).

Siebenmeter: 3:5. Zeitstrafen: 2:4.

Rote Karte: Wegner (60., grobes Foulspiel). Zuschauer: 227.