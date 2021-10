Fussball-Regionalliga : A-Junioren des SC Weiche Flensburg 08 verbessert

Die Mannschaft von Dimitry Kehl und Peter Feies feiert einen verdienten 3:1-Erfolg gegen den Niendorfer TSV.

Flensburg | „Heute sind wir glücklich. Wir haben gegenüber dem 0:6 in Eichede umgestellt und das hat gut funktioniert.“ So kommentierte Trainer Peter Feies den 3:1 (1:0)-Erfolg der A-Junioren-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 in der Regionalliga gegen den Niendorfer TSV aus Hamburg. Siemund erzielt die Führung SC-Keeper Nils Bock klärte mit den Fingerspitzen vo...

