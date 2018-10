Handball-Bundesliga : A-Jugend der SG erobert die Spitze

Läuft: Flensburg-Handewitts Nachwuchs ist nach dem 32:28 gegen die SG HC Bremen/Hastedt Tabellenführer der Bundesliga.

von ki

01. Oktober 2018, 14:00 Uhr

Vierter Sieg im vierten Spiel. Die A-Jugend-Handballer der SG Flensburg-Handewitt besiegten die bislang ebenfalls ungeschlagene SG HC Bremen/Hastedt mit 32:28 (16:15) und stießen damit den THW Kiel wieder von der Spitze der Bundesliga Nordost. „Bremen hat eine Mannschaft, die sich im oberen Mittelfeld etablieren wird“, stellte SG-Trainer Michael Jacobsen fest. „Dennoch hätten wir es schaffen müssen, bei größerer Konsequenz einen größeren Abstand zwischen uns und den Gegner zu legen.“

In der ersten Hälfte sah es noch nicht nach dem letztendlich sicheren Sieg aus. Die Abwehr agierte bisweilen zu nachlässig, ging nicht entschlossen genug in die Zweikämpfe. Nach zehn Minuten führte der Gast mit 5:7. Der agile Leo Prantner schloss einen 7:2-Lauf zum 12:9 (22.) ab. Wer nun dachte, die Gastgeber seien in der Spur, sah sich schnell getäuscht. Nur mit einem Treffer Vorsprung erfolgte der Seitenwechsel.

Nach der Pause fiel sogar das 17:17 (32.). Dennoch war der Ruck zu spüren, der nun durch die SG-Mannschaft ging. Über die Außen Morten Schmidt und Leo Prantner kam sie zu zwei schnellen Treffern. Die SG setzte sich über 21:18 (36.) und 23:19 (40.) ab und brachte dieses Polster souverän nach Hause. „Wir hätten aber höher gewinnen können“, mahnte Michael Jacobsen an. „Die Abwehr stand im zweiten Durchgang gut, im Aufbau und in der zweiten Welle unterliefen uns aber zu viele Fehler.“ Nun sind „Herbstferien“, erst am 31. Oktober geht es gegen den THW Kiel. Die A-Jugend bleibt aber im Trainingsbetrieb.

SG Flensburg-Handewitt: Klicmann (31.-50.), Scheie – Schmidt (2), Versteijnen (2), Gildner (4), Prantner (7), Tobeler (3/1), Carstensen (2), Holpert (1), A. Jepsen (2), Nissen (3), Hinrichsen (2), Suhr (3), Behncke (1).

SG HC Bremen/Hastedt: Bohling, Berdar – Francke, Reimer (3), Scharnke, Jöhnck (5), Hermann (2), Esser (2), B. Budelmann (5/3), H. Budelmann (1), Tiedje, Schluroff (6), Gerke (2), Langwucht (2).

Schiedsrichter: Heemann/Herrmann (Barnstorf).

Siebenmeter: 1:3. Zeitstrafen: 4:1. Zuschauer: 89.