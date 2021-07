Fussball-Kreispokal : 6:0 bei IF Stern – TSB-Fußballer im Endspiel

Beim klaren Erfolg des Oberligisten erzielen Timo Carstensen drei und Hendrik Fleige zwei Treffer.

Flensburg | Oberligist TSB Flensburg hat ohne Mühe das Endspiel um den Fußball-Kreispokal 2020/21 erreicht. Am Dienstag Abend besiegte die Mannschaft von Hoymar Sörensen und Henning Stüber den chancenlosen Landesligisten IF Stern Flensburg mit 6:0 (2:0). Hendrik Fleige eröffnete den Torreigen in der 16. Minute, Timo Carstensen erhöhte (41.). Nach Wiederbeginn ware...

