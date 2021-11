Handball-DHB-Pokal : 29:33 – Tapfere Nordfrauen raus mit Applaus

Harrisleer Zweitliga-Handballerinnen scheitern im DHB-Pokal am Bundesligisten Buchholz-Rosengarten.

Harrislee | Zum großen Wurf hat es nicht ganz gereicht. „Wir haben uns teuer verkauft. Um so eine Mannschaft zu schlagen, dürfen nicht so viele Fehler passieren. Aber das ist kein Vorwurf an meine Spielerinnen.“ Olaf Rogge, Trainer des TSV Nord Harrislee, haderte nicht mit dem Pokal-Aus im Achtelfinale des DHB-Pokals gegen die HL Buchholz 08-Rosengarten. Nach 60 M...

