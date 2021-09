Fußball-Landesliga : VfL Pinneberg erkämpft einen Punkt bei der SV Halstenbek-Rellingen

Das Team von HR-Trainer Heiko Bartel hatte zwar ein klares Plus an Ballbesitz und Torchancen, doch die Elf von VfL-Coach Marc Zippel warf sich in jeden Ball und rettete ein 1:1-Remis über die Zeit.

Halstenbek | Das Bollwerk hielt stand. Für eine kämpferisch einmalige Leistung haben sich die Landesliga-Fußballer des VfL Pinneberg mit einem 1:1 (1:1) auswärts gegen die SV Halstenbek-Rellingen belohnt. Nie seit seligen Verbandsliga-Zeiten präsentierte sich ein VfL-Team geschlossener als in diesen hundert Minuten auf dem Jacob-Thode-Platz. Luis Diaz sorgt für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.