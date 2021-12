2. Handball-Bundesliga : Ungewolltes Nachholspiel für die Frauen des TSV Nord Harrislee

Ein Nachholspiel mitten in der Woche auswärts – das hätten die Handballerinnen des TSV Nord Harrislee gerne anders gehabt. Werder Bremen, am Mittwoch um 19.30 Uhr Gastgeber für die Nordfrauen, zeigte sich uneinsichtig.

Harrislee | So sehnlich hat sich Olaf Rogge, Trainer der Handball-Frauen des TSV Nord Harrislee, wohl noch nie einen Sieg gewünscht. Am Mittwoch muss seine Mannschaft um 19.30 Uhr zum Nachholspiel beim SV Werder Bremen antreten – eine Partie mit Vorgeschichte. Ursprünglich hätte am 16. Oktober gespielt werden sollen, doch Werder sagte einen Tag vorher wegen zahlr...

