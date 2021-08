Fußball-Landesliga Schleswig : 5:1 gegen BSC Brunsbüttel – TuS Rotenhof feiert einen Auftakt nach Maß

Das Team von Trainer „Hermi“ Lausen sorgt noch vor der Pause für die Vorentscheidung und schaltet nach dem Seitenwechsel in den Verwaltungs-Modus. Mit dem Schlusspfiff vergibt Felix Knuth einen Foulelfmeter.

Rendsburg | Auftakt nach Maß für den TuS Rotenhof in der Fußball-Landesliga Schleswig: Das Team von Trainer „Hermi“ Lausen besiegte am 1. Spieltag der Saison 2021/22 den BSC Brunsbüttel mit 5:1 (4:1). Weiterlesen: Neuer Anlauf auf die Oberliga? Rotenhofs Coach „Hermi“ Lausen stapelt tief „So kann man in die Saison starten“, frohlockte Lausen nach dem auch i...

