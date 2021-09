Fußball-Oberliga : Trotz großer Moral: Union Tornesch verliert auch beim Niendorfer TSV

Das Team von Trainer Thorben Reibe lag nach zwölf Minuten schon mit 0:3 zurück, kämpfte sich dann aber noch einmal auf 2:3 heran und besaß in der Schlussphase mehrere gute Chancen auf den Ausgleich.

Tornesch | Es fehlte nicht viel, und die Oberliga-Fußballer des FC Union Tornesch hätten den Spieß am Sonntag (5.. September) umgedreht. Hatten sie in ihren ersten drei Saisonspielen jeweils eine Führung verspielt – zuletzt zweimal in Folge sogar einen Zwei-Tore-Vorsprung –, so gerieten sie nun beim Niendorfer TSV schnell mit 0:3 in Rückstand. „Da hatte ich Schl...

