Bronzemedaille bei der EM : Helmut Schimmers glorreicher Abschied von der Triathlon-Bühne

Das Urgestein vom TSV Fahrdorf beendet seine Karriere nach dem dritten Platz bei den Europameisterschaften in Valencia.

Fahrdorf | Die Bronze-Medaille bei den Triathlon-Europameisterschaften in Valencia soll das letzte Edelmetall einer großen Karriere gewesen sein. Nach den Titelkämpfen in Spanien, wo ihm einmal mehr der Sprung aufs Siegerpodest gelang, will sich Helmut Schimmer aus dem Wettkampfgeschehen der Ausdauersportler zurückziehen. Sein erstes internationales Rennen in de...

