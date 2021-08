Comeback im Trabrennsport : Ellerhooper Thomas Reber und die Liebe zum Sulky

Der 56-Jährige ist nach einer Pause zurück im Trabrennsport. Der Ellerhooper bereitet sich unter anderem auf das Deutsche Traber-Derby vor – dieses Jahr kommt das Traditionsrennen jedoch zu früh.

Ellerhoop | Am 5. September findet das 126. Deutsche Traber-Derby in Berlin-Mariendorf statt. Für die besten deutschen Dreijährigen geht es dann um Preisgelder in Höhe von 206.610 Euro. Für den Ellerhooper Thomas Reber (56) kommt das Rennen drei Jahre zu früh. Sein Hengst Trigger (von S.G.'Caviar) ist erst ein Jahr alt, und ab dem kommenden Jahr ist das Derby für...

