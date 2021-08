Tischtennis-Paralympics : Stephanie Grebe aus Heidgraben hat eine Medaille sicher

Die 33-Jährige feierte auch im zweiten Turnierspiel einen Sieg und steht bereits in der Runde der letzten Vier. Am Samstag (28. August) spielt die Heidgrabenerin um den Finaleinzug.

Tokio/Heidgraben | Stephanie Grebe ist der Gold-Medaille ein Stück näher gekommen. Die in Heidgraben wohnhafte Tischtennisspielerin ist dank zwei Erfolgen in der Gruppenphase in das Halbfinale der Einzelkonkurrenz bei den paralympischen Spielen in Tokio eingezogen. Match nach 16 Minuten vorbei Nach einem 3:1-Auftaktsieg am Donnerstagmorgen, war Grebe im zweiten Du...

